Gaglianico: Bloccata da un'auto non riesce a uscire dal parcheggio. Arriva la Polizia Locale FOTO

Non riusciva ad uscire dal parcheggio per recarsi al lavoro. L'episodio è accaduto questa mattina, 13 gennaio, a Gaglianico. Un Suv era stato lasciato in sosta sin dalle prime ore della giornata, nel parcheggio di via Carlo Felice Trossi, impedendo all'altra auto di uscire. La proprietaria, dopo alcuni tentativi, non ha potuto fare altro che richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto la Polizia Locale, che ha provveduto alla rimozione del mezzo in sosta.