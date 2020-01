Avis Coggiola in lutto per la scomparsa dello storico presidente Giulio Aimone

Il paese di Coggiola piange Giulio Aimone, 78enne presidente onorario dell'Avis Coggiola, volontario della Pro Loco e consigliere provinciale per diversi mandati. Presidente della sezione di Coggiola dal 1988 al 1998, è stato un punto di riferimento per tutti i membri dell'Avis, che gli riconoscono il merito di aver fatto crescere l'associazione dopo anni difficili, coinvolgendo tanti giovani a donare il sangue e a organizzare eventi nel paese.

"Se adesso la nostra Avis è così importante e conosciuta - scrivono - è anche grazie a lui, sempre presente e attivo, pronto per nuove idee; possiamo solo dirti: "Grazie Giulio, grazie per quello che hai dato alla nostra Avis, sarai sempre parte di noi in ogni momento avisino. Buon viaggio".

Giulio lascia la moglie Anna e i tre figli Luca, Cristina e Monica. Il rosario sarà recitato alle 20,30 di questa sera, 13 gennaio, nella chiesa di Coggiola. Il funerale verrà invece celebrato domani mattina, alle 10,30.