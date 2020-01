Numeri vincenti lotteria "Biella Sotto Natale". Ricavato devoluto alle case famiglia del Biellese

Sabato 11 gennaio a Palazzo Ferrero in Biella si è tenuta l’estrazione della lotteria Biella sotto Natale, iniziativa benefica organizzata dal gruppo studentesco “Biella Siamo Noi”. I biglietti sono stati venduti al prezzo di 1 euro nelle scuole e nello stand in via Italia durante il periodo natalizio, per un totale di 2500 biglietti.

Il ricavato è stato devoluto interamente alle case famiglia del territorio Ruth, San Bernardo, San Lorenzo e San Michele. Di seguito sono riportati i numeri dei biglietti vincenti, in caso di vincita sarà possibile ritirare i premi, entro e non oltre il 29 febbraio, tutti i sabato mattina dalle 10,30 alle 12 a Palazzo Ferrero (previo avviso gradito) oppure contattando i ragazzi ai seguenti numeri: Benedetta (3892443110), Niccolò (3485681358), Chiara (3314781208) oppure tramite i canali social di Instagram: @biellasiamonoi e Facebook: Biella Siamo Noi o semplicemente scrivendo una mail a:biellasiamonoi@gmail.com

Numeri Vincenti.

1 Borsa Jimmy Choo Lilia Glitter Clutch Pinalli Profumerie 1.753; 2 Orologio Gioielleria Stefano Pivano 1.708; 3 Snowboard Burton Fabbrica Ski Sises 1.422; 4 Classy Zayno MANTICO 1.730; 5 Portafoglio Furla Minola Biella 428; 6 Taglio abito (3,50 m) in pura lana australiana Super 130’s - trecentosessanta Fratelli Tallia di Deflino 1.893; 7 Taglio abito (5,00 m) in pura lana australiana Natural Stretch Guabello 1.737; 8 Taglio abito (3,50 m) in pura lana australiana Royal Flannel Motion - Natural Stretch Guabello 753; 9 Lampada design Kartell Take (con lampadina) Progetto Arredamento 1.798; 10 Taglio giacca (2,50 m) in pura lana australiana Tweed Fratelli Tallia di Deflino 992; 11 Taglio abito (3,50 m) in pura lana merino superfine Marlane 1.238; 12 Taglio giacca (2,50 m) in pura lana australiana Super 120’s Guabello 1.615; 13 Maglia termica Sportful Thermodynamic Franco Sport 1.291; 14 LEGO Architecture Great Wall of China Sereno Giocattoli 1.298; 15 Architecture Great Wall of Sereno Giocattoli China 1.204; 16 Occhiali da sole Ottica Longhi 1.297; 17 Occhiali da sole Ottica Longhi 986; 18 Sciarpa Ferrari Boutique 1.748; 19 Orologio sportivo BYTSERVICE 1.011; 20 Vassoio e piatto da pranzo in porcellana Barcellona Casalinghi 189; 21 Buono taglio e piega Alta Moda Parrucchieri 2.480; 22 PIGNA Daily Notebook + Notepad Mr. Wonderful Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 494; 23 Bracciale Marghe 620; 24 T-shirt Biella 420 Bibosport 1.749;

25 T-shirt Biella 420 Bibosport 844; 26 Borsa La Pelle 2.004; 27 Vinile: "Garbage - Chemicals" Cigna Dischi 1.747; 28 Portafoglio La Pelle 1.927; 29 Tote Bag Biella 420 Bibosport 806; 30 Tote Bag Biella 420 Bibosport 336; 31 Kit in porcellana per praline Barcellona Casalinghi 894; 32 Collanina Le Fate Argentate 2.331; 33 Libro "Annecé Bretin - Pesci e frutti di mare" Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 1.194; 34 Libro "Chiara Gamberale - Tutti i colori della vita Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 425; 35 Sciarpa La Pelle 2.057; 36 Libro "Naomi Klein - Il mondo in fiamme" Feltrinelli 1.933; 37 Libro "Wlodek Goldkom - L'asino del Messia" Feltrinelli 890; 38 Libro "Jane Teller - È la mia storia" Feltrinelli 245; 39 Libro "Erri De Luca - Impossibile" Feltrinelli 244; 40 Libro "Ugo Comia - Favole da riformatorio" Feltrinelli 1.756; 41 Guanti La Pelle 1.046; 42 Tazza Biella 420 Bibosport 1.971; 43 Tazza Biella 420 Bibosport 769; 44 Calze Biella 420 Bibosport 582; 45 Calze Biella 420 Bibosport 301; 46 DVD Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 288; 47 DVD Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 600; 48 DVD Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 938; 49 DVD Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 2.283; 50 Cancelleria Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 2.365; 51 Cancelleria Libreria Mondadori - Libreria Dealessi 676; 52 Buono sconto 20% Bogart clothing and barber shop 864; 53 Buono sconto 20% Bogart clothing and barber shop 1.109; 54 Buono sconto 20% Bogart clothing and barber shop 70.