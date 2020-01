La 17enne biellese Sara dimessa dall'ospedale. E la Ferragni la ospita a casa

Un pomeriggio a casa di Valentina Ferragni per la 17enne biellese Sara. La giovane, dimessa dallo stesso ospedale in cui pochi mesi prima Valentina Ferragni era andata a farle visita di sorpresa, ha festeggiato insieme alla sua influencer del cuore che ha ospitato lei, la sorella Giulia e la migliore amica Gaia nel suo alloggio di Milano. Come scrive la Ferragni sul post di Instagram, le ragazze hanno fatto merenda, si sono truccate e hanno passato qualche ora insieme. "Sono così felice per i risultati di Sara, stai andando alla grande baby" ha scritto l'influencer nel post di Instagram che le ritrae insieme.