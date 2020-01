Nasce a Biella l'assessorato all'Unesco: delega a Barbara Greggio

A Biella nasce l’assessorato all’Unesco. Nelle scorse ore il sindaco Claudio Corradino ha delegato ufficialmente a occuparsi del tema l’assessore Barbara Greggio, a cui da inizio mandato sono state conferite le deleghe commercio e sviluppo economico, attività produttive, turismo, montagna e progetto “Biella Città della Moda”. Il nuovo assessorato avrà il compito di fare sinergia e collaborare tra le realtà private e il mondo delle istituzioni pubbliche per sviluppare il titolo “Biella Città Creativa Unesco”. Inoltre spetterà a Biella, come proposto dalla Regione Piemonte e dal presidente Alberto Cirio, coordinare le Città creative Unesco piemontesi: partirà un confronto a livello territoriale in particolare con Alba (nominata città Unesco per la gastronomia) e Torino (nominata nel settore design).

Spiega il neo assessore con delega all’Unesco Barbara Greggio: “Per sviluppare in concreto il progetto Unesco sarà necessario continuare a fare gioco di squadra, per questo è imprescindibile il coordinamento con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Cittadellarte Fondazione Pistoletto che, con questa occasione, ringrazio per tutto quello che è stato fatto fin qui. Finalmente Biella avrà un posto e un ruolo all’interno della rete internazionale. Questo titolo avrà la funzione di ampliare e sviluppare i rapporti internazionali ponendo al centro degli obiettivi della città il rilancio delle attività economiche, lo sviluppo turistico e culturale. Inoltre la nascita di questo assessorato ben si coniuga operativamente con la delega al progetto “Città della moda” che a breve vedrà pubblicato il bando per il logotipo del naming “Wool in fashion” condiviso con gli imprenditori lanieri di tutto il distretto biellese”.