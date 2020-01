Massimo Giletti dedica la puntata di “Non è l'Arena” al padre Emilio scomparso: “Spero mi guardi da altre parti”

Istanti di commozione a Non è l'Arena su La7. Davanti alle telecamere, il giornalista e conduttore Massimo Giletti ha dedicato ieri sera la prima puntata del nuovo anno al padre Emilio, scomparso lo scorso 4 gennaio (leggi qui), all'età di 90 anni. “Si dice sempre che chi fa il mio lavoro deve sempre distaccare la vita personale da quella che è la sua professionalità – ha esordito Giletti - ma voglio dedicare questa puntata a mio padre: mi guardava sempre, è sempre stata vicino a me e mi ha permesso di vivere questa vita così aspra ma così bella. Spero che mi guardi da altri parti”.

Nei giorni scorsi, lo stesso Giletti aveva ringraziato in un video il suo pubblico per l'affetto e la vicinanza dimostrata nei giorni scorsi. “Non si è mai pronti quando se ne va una persona cara – spiega commosso Giletti - Ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto ed è difficile rispondere a tutti. Grazie di cuore: sentire vicino tante persone in un momento delicato e terribile della vita è un aiuto fondamentale”.