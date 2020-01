Alberto Fenoglio ricorda Orazio Scanzio

Riceviamo e pubblichiamo:

"A nome di tutto il Coordinamento Provinciale esprimo un profondo cordoglio per la scomparsa di Orazio Scanzio e la nostra vicinanza alla Famiglia. Nel ricordare la sua grande dedizione e il suo generoso impegno per la comunità biellese, non possiamo dimenticare che è stato un importante esponente della storia di Forza Italia, ricoprendo l’incarico prima di Presidente della Provincia dal 1999 al 2004 e successivamente come Vice Presidente dal 2009 al 2012. Personalmente ricordo con affetto la sua campagna elettorale del 1999 per la sua elezione a Presidente perché fu il mio primo impegno in politica ai banchetti elettorali".