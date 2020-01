I Platani, cucina tipica e tradizione nei menù adatti per ogni occasione FOTOGALLERY

I Platani Hotel Ristorante di Villanova Biellese propone una cucina tradizionale piemontese, riveduta e corretta. Lo chef punta sui prodotti a km 0, come ortaggi e verdura, carni e formaggi tipici e tutto quello che implica cultura e tradizione del territorio.

Un altro punto di forza della cucina è la stagionalità. In primavera erbette di campo e ortiche per risotti e frittate, in autunno i funghi. Con una vetrina degli antipasti ed un buffet di insalate che ogni giorno si rinnova, le stagioni sono rispettate dai piatti forti come pasta e fagioli, trippa, panissa, risotti con erbette di campo, ortiche, funghi e rane delle risaie locali, rane fritte, brasato cotto a lungo nel Nebiolo, fritto misto alla piemontese esclusivamente su ordinazione per gustarlo fresco. I dolci sono fatti in casa come il bunet, la torta di mele e il creme caramel secondo la ricetta di una volta.

Con la sua posizione di passaggio, I Platani è un locale ideale per un pranzo di lavoro veloce e leggero o riunioni di lavoro e, con un salone capiente fino a 140 persone, è il posto giusto per eventi e cerimonie in cui propone menù dedicati e personalizzati.

In cantina il credo dei Platani è la località, con un occhio di riguardo ai vini della tenuta Centovigne di Castellengo, alla collezione della Torraccio, i Gattinara ed i Nebioli.

I Platani Hotel Ristorante si trova a Villanova Biellese, in Località Donna 3 (tel. 0161 852051; cell. 3666617445; mail info@hotelristoranteiplatani.com; sito internet wwwhotelristoranteiplatani.com).