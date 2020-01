Tutto il calcio biellese: Vigliano e Chiavazzese in testa, 3° Sandigliano nel recupero FOTO

Il 2020 inizia sotto i migliori auspici per le squadre biellesi impegnate in Promozione. Il Vigliano supera l'ostacolo Santhià col punteggio di 3 a 2 e aggancia in vetta le dirette rivali, Dufour Varallo e Briga. Risale la china anche il Città di Cossato che, con le reti di Romussi, Abbruzzo e Marra, trova la settima vittoria stagionale e l'8° posto del girone, a soli due punti dalla zona play off.

In Prima, basta un gol di Sekka per regalare alla capolista Chiavazzese il decimo successo stagionale in campionato. Alle sue spalle, continua a inseguire il Ceversama che, in trasferta, regola la Chivasso (2-0). Festeggiano anche Ponderano, Valle Cervo Andorno (3-1 esterno nel derby con Valdilana Biogliese) e Torri Biellesi. In Terza, il Città di Sandigliano scende in campo nel recupero e vince 2-0 contro il Piemonte Sport, portandosi a -7 dalla capolista assoluta.

Promozione

Risultati del 15° turno

Arona vs Vogogna 2-0

Briga vs Bianzé 2-2

Bulè Bellinzago vs Dormelletto 2-0

Dufour Varallo vs Valduggia 5-2

Vigliano vs Santhià 3-2

Omegna vs Juve Domo 0-0

Piedimulera vs Sparta Novara 3-3

Sizzano vs Città di Cossato 1-3

Classifica

Briga, Dufour Varallo e Vigliano 30

Omegna 29

Sparta Novara 25

Bulè Bellinzago e Juve Domo 24

Valduggia e Città di Cossato 23

Sizzano 21

Santhià 20

Dormelletto 15

Bianzé 14

Piedimulera 12

Arona 10

Vogogna 4

Prima Categoria

Risultati del 15° turno

Azeglio vs Chiavazzese 0-1

La Chivasso vs Ceversama 0-2

Ponderano vs Orizzonti United 3-1

Pro Palazzolo vs Pro Roasio 2-3

Stay O' Party vs La Vischese 3-1

Strambinese vs Junior Pontestura 1-2

Valdilana Biogliese vs Valle Cervo Andorno 1-3

Torri Biellesi vs Virtus Vercelli 4-0

Classifica

Chiavazzese e Stay O' Party 33

La Vischese 30

Ceversama 28

Ponderano 26

Junior Pontestura 25

Pro Palazzolo 23

Strambinese e Orizzonti United 22

Valle Cervo Andorno 18

Azeglio 17

La Chivasso e Valdilana Biogliese 15

Torri Biellesi 13

Pro Roasio 12

Virtus Vercelli 3