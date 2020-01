Turbo Biellese, è 3-0 con Rivoli. Solo pari per la Fulgor FOTO

Prima gara dell'anno da incorniciare per la Biellese, che conquista tre punti molto importanti in ottica play off, superando 3 a o il Rivoli con le reti di Bottone, su rigore, e la doppietta di Facchetti. Settimo posizione e terzo posto distante appena sei punti. Il Valdengo, invece, manca per un soffio la vittoria e si deve accontentare di uno scialbo 0-0 con Città di Baveno: un punto che da morale ma insufficiente per lasciare l'ultimo posto del girone.

Risultati del 15° turno

Accademia Borgomanero vs Ro. Ce. 1-2

Alicese Orizzonti vs Borgaro Nobis 1-1

FR Valdengo vs Città di Baveno 0-0

La Biellese vs Rivoli 3-0

Oleggio vs Aygreville 1-1

Pont Arnad Evanco vs Borgovercelli 3-0

Pro Eureka vs LG Trino 0-0

Stresa vs La Pianese 1-1

Classifica

Aygreville 33

Ro. Ce. 31

Pont Arnad Evanco, Borgaro Nobis e Borgovercelli 27

La Pianese 24

La Biellese 21

Alicese Orizzonti 20

LG Trino 17

Stresa, Città di Baveno e Pro Eureka 16

Rivoli 15

Accademia Borgomanero 14

Oleggio 13

FR Valdengo 10