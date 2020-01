Teens Cossato apre il 2020 con una bella vittoria con San Mauro

Il Fanton Teens Cossato comincia il 2020 con il piede giusto: oggi pomeriggio al Pajetta vittoria meritata 71-65 contro San Mauro e primo posto in classifica consolidato. Coach Bertetti manda in campo Dotti, Murta, Alberto, Santarossa, Castagnetti. Dopo un primo tempo in equilibrio, con Cossato quasi sempre costretta a inseguire (massimo vantaggio ospite sul 22-27), capitan Murta e compagni piazzano il break decisivo nel terzo periodo con un parziale di 22-10.

La partita sembra chiusa a metà dell’ultimo quarto, sul massimo vantaggio Teens (67-52). Il finale però è da brividi, con gli ospiti che rimontano fino al -4 (69-65 a 30” dalla fine). La mano di Dotti però non trema e il play chiude i conti con un 2/2 dalla lunetta. Mvp della partita Walter Santarossa, con 9 punti, 13 rimbalzi, 2 recuperi e 21 di valutazione in 25 minuti sul parquet. Il Fanton Teens chiuderà il girone d'andata con il big match in programma venerdì 17 alle 21,15 sul parquet di Arona, seconda in classifica a -4 da capitan Murta e compagni.

Fanton Teens Cossato-San Mauro 71-65 (17-19; 36-35; 58-45).

Cossato. Dotti 6, Murta 13, Alberto 14, Santarossa 9, Castagnetti 8, Bergamaschi 5, Guelpa 8, Cerri, Squizzato 4 Chiavassa 4. Ne: Corongiu, Brusasca. Allenatore: Gianpiero Bertetti.