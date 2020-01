Quasi 240 partenti al Cross Cascina Calliera nella campagna di Cavaglià FOTO

Erano poco meno di 240 i partenti al Cross Cascina Calliera, competitiva 1a edizione Uisp organizzata a Cavaglià dalla GPD Aldo Berardo. La corsa campestre di 6 km di percorso per Under 60 e di 4 km per Over60, Allievi e Donne non poteva essere inaugurata in una giornata migliore.

Gli uomini Under 60 sono partiti per primi, alle 10, seguiti dalle Donne insieme a Over60 maschili e Allievi maschili. In un percorso reso perfetto grazie al sole pieno che ha accompagnato la competizione.

A tagliare il traguardo per primo nella Under 60 è Claudio Guglielmetti della Fulgor Prato Sesia con un tempo di 18'59'', seguito da Paolo Boggio della GPD Aldo Berardo con 19'08'' e terzo Nicolò Simonigh della Giannone Running con un tempo di 19'32''.

Per la seconda batteria, composta da Donne, Over 60 maschile e Allievi maschile si posiziona 1° nella categoria Over60 e 2° assoluto Giovanni Vittorelli della Polisportiva Dilettantistica Bairese con un tempo di 14'00'', 2° Over60 e 3° assoluto Ruggiero Diaferio della GSPT 75 con un tempo di 14'51'' e terzo della categoria è invece Luigino Azzalin dell'Unione Sportiva San Michele con un tempo di 15'38''.

Per la categoria Allievi maschile è 1° e anche a livello assoluto Jean Xavier Villanese dell'Atletica Monterosa con un tempo di 13'44'', secondo di categoria è invece Davide Barattini della CastleRun che chiude in 15'31''.

Per le Donne taglia il traguardo per 1a Elisa Terrazzino dell'Atletica Monterosa con un tempo di 15'11'', seguita da Valeria Nota della Polisportiva Dilettantistica Bairese con 16'06'' e terza Angela Neri di Equilibria Running con un tempo di 16'24''.