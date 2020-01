Nuovo anno col botto per la Gilber, 3-0 a Gaglianico. Toniolo: "Sereni fino alla fine" FOTO

Comincia nel migliore dei modi il 2020 per la Gilber Gaglianico che, davanti al proprio pubblico, riesce a centrare una vittoria importantissima in ottica salvezza: 3-0 il punteggio finale ottenuto contro l’In Volley Piemonte, al terzultimo posto e distante ora appena due punti. Un’iniezione di positività che permette alla squadra biellese di abbandonare l’ultimo posto in condivisione con Novi e di guardare con maggior serenità alle prossime gare di campionato.

Minuti iniziali all’insegna dell’equilibrio con continui capovolgimenti di fronte ma, col trascorrere dei minuti, le ragazze di coach Toniolo prendono in mano le redini dell’incontro conquistando agevolmente il primo set. Nel secondo, gli ospiti vengono arginati piuttosto facilmente dalla manovra di gioco biellese, che vale il 2-0. Nell’ultimo, gli avversari partono con l’acceleratore mettendo in difficoltà la Gilber e portandosi avanti di 3 punti (18-15). Con calma e pazienza, le padrone di casa ribaltano lo svantaggio (20-18) centrando la seconda vittoria del campionato.

“Sono contento della prestazione corale– analizza coach Toniolo – Siamo riusciti a interpretare in maniera egregia la partita commettendo pochi errori. In alcune situazioni, occorre ancora un po’ di coraggio e, nel terzo set, a fronte di alcune difficoltà e cali di tensioni, abbiamo mantenuto la giusta serenità fino alla fine”. Gli fa eco anche la laterale Camilla Bullano: “Successo prezioso anche sotto l’aspetto mentale: vincere aiuta a vincere. Tutta la squadra aveva voglia di iniziare col piede giusto il nuovo anno”.

Gilber Gaglianico – In Volley Piemonte 3-0

Parziali: 25/19, 25/15, 25/23.

Gilber Gaglianico: Danna 1, Marra 16, Salono 9, Masserano 5, Bullano 9, Saporito 8, L1: Murdaca. A disposizione: Gilardi, Inglesi (ne), Cavaliere (ne), Caretta (ne), Recupero (ne), L2: Marinello (ne).