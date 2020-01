Biella perde testa e derby, Casale passa d'autorità. Finisce 69-84 FOTO

Nella sfida al vertice dell'Ovest è Casale ad avere la meglio di una Biella in sofferenza e mai in partita.

Dopo un avvio ad armi pari, Casale prende in mano le redini dell'incontro facendo valere la maggiore fisicità ed un gioco "sporco" che mette in crisi i giovani dell'Edilnol.

Con un Bortolani che trova il primo canestro solo nel terzo quarto ed un attacco con poco ritmo il match diventa via via sempre più complicato e scappa via dalle mani dei ragazzi di Galbiati.

Il cosiddetto "chiodo nella bara" lo mette Roberts che segna da 3, di tabella e sulla sirena dei 24'', un tiro impossibile che chiude i conti.

Arriva così la prima sconfitta dell'anno in casa per l'Edilnol, terza consecutiva, che deve ritrovare smalto in vista dei prossimi match.



Tabellini

Biella

Donzelli 9, Omogbo 11, Barbante 2, Deangeli ne, Bortolani 5, Saccaggi 11, Bassi ne, Pollone 6, Lombardi 11, Massone, Blair ne, Polite 14

Casale

Cappelletti ne, Tomasini 6, Valentini 3, Da Campo, Cesana 2, Denegri 7, Battistini 5, Martinoni 14, Sims 15, Piazza 9, Roberts 19, Camara 4

Pagelle

Donzelli 5 - sembra mancare di fiducia in attacco, discreto in difesa

Omogbo 6 - Lotta su tutti i palloni ma non riesce ad incidere sull'andamento della partita

Barbante 5,5 - Subisce Camara nel duello fra giovani.

Bortolani 5 - Non trova mai il canestro, Roberts lo surclassa. Una preziosa lezione

Saccaggi 6 - Anima e cuore non bastano, si salva per atteggiamento

Pollone 6 - Entrata in campo da protagonista, poi finisce nel vortice con tutta la squadra

Lombardi 6,5 - Preciso da 3, combatte quando in campo

Massone 5 - Distratto, perde due palloni banali e esce mentalmente dal match

Polite 5,5 - Pigro nel prendere le misure a Roberts che entra in ritmo quasi subito. Offensivamente fatica nei pochi spazi concessi da Casale, chiude in crescendo a match ormai chiuso