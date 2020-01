Basket femminile: Bfb U16 riprende alla grande con l'anno nuovo

Nel primo turno dell'anno nuovo, che corrisponde alla chiusura del girone d'andata, l'Under 16 del Basket Femminile Biellese riprende con una netta vittoria su Gators Savigliano. Partita mai messa in discussione, capitan Zanforlini e compagne hanno fin dal primo quarto ampliato il vantaggio, arrivando nella seconda metà gara a viaggiare oltre ai 20 punti.

Inizio non brillante, forse anche dovuta ad un approccio al match un po' molle. Il primo periodo, chiuso avanti di 8 punti avrebbe potuto vedere le biellesi già con la partita in ghiaccio se non fosse stato per i troppi errori sotto canestro. Anche il secondo quarto denotava imprecisione a canestro, comunque sempre sufficiente a non permettere alle avversarie di recuperare. Dopo l'intervallo lungo invece si è vista la bella squadra a cui siamo abituati in questa stagione. Giocate veloci, anticipi, buon giropalla. Tanti minuti anche alle ragazze che hanno iniziato solo quest'anno. Gaia D'amico, che ha battezzato il suo primo canestro, Anna Fontanelli e Chiara Antonello hanno risposto bene alla fiducia del coach giocando con grinta e lucidità. La partita, terminata 61 a 38, verrà probabilmente vinta a tavolino con il punteggio di 20 a 0, avendo la squadra ospite deciso di schierare una ragazza fuori categoria. La scelta di Savigliano è ammirevole: tutte le partite disputate sono fino ad oggi state perse a tavolino.

La società ha preferito rinunciare ai punti in classifica, pur di permettere alla loro unica ragazza di 18 anni di continuare a giocare a basket. E questa la mentalità si è vista anche in campo. Entrambe le squadre, al di là del risultato sportivo, hanno giocato all'insegna del fair play e del rispetto reciproco, condizionando anche i tifosi delle due compagini che spesso applaudivano alle belle giocate avversarie. La prossima settimana l'Under 16 inizierà il girone di ritorno. E' attesa dalla difficile trasferta di Ivrea, capolista a punteggio pieno, che all'andata aveva espugnato il parquet biellese di 8 punti.

BFB U16 - CS GATORS SAVIGLIANO: 61 - 38.

D'Amco 2, Zanforlini 23, Fontanelli, Simonetti 4, Arco 10, Antonello, Habri 9, Peron 8. Peretti 5. All. Antona.