Alessio Santi da record: il Sindacato di Polizia Locale lo premia per la 5a volta

Alessio Santi da record. L'agente di polizia Biellese è stato premiato per la 5a volta all'annuale convegno del sindacato di Polizia Locale Italiana SULPL. Il convegno, di 3 giorni dove colleghi da tutta Italia si incontrano e prendono parte a svariati corsi, si è svolto a Riccione e l'agente si è guadagnato il premio per il suo impegno in ambito sportivo grazie al titolo mondiale ed europeo di Powerlifting.