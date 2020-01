2020 amaro per Botalla TeamVolley, secco 3-0 in casa del Val Chisone

Alla ripresa del campionato di serie D dopo la sosta natalizia, il Botalla Formaggi TeamVolley non si fa trovare pronto e a Villar Perosa soccombe per 3-0 (parziali a 16, 22 e 25) con la Val Chisone. Starting seven con Lisa Fornasier in palleggio (dal terzo set Lorenzon) opposta Bognetti (dal terzo set Caratti), centrali Rachele Melotti e Caramori (poi alternata da Perucca), attaccanti Levis e Silvestrini, libero Fantini in ricezione ed Ippolito in difesa. Il primo set è interamente di marca locale con le padrone di casa che scavano subito un buon margine.

Le biancoblù non riescono a trovare ritmo e disciplina nei vari fondamentali e perdono la prima frazione 25-16. Secondo parziale con un inizio più equilibrato, le due squadre viaggiano a pari punti con il Teamvolley che seppur in modo discontinuo riesce ad impegnare le avversarie, ma ancora una volta è proprio la mancanza di continuità a lasciare gli ultimi punti a Val Chisone che si aggiudica il set 25-22. Coach Busancano prova a rimescolare le carte nel terzo parziale, la partita prosegue sul filo dell'equilibrio, ma sono ancora un paio di ingenuità in casa biancoblù ed un paio di efficaci giocate di Val Chisone a far pendere il set a favore delle locali ai vantaggi per 27-25.

«Restano ora due giornate con due scontri salvezza prima della fine del girone d'andata, tra una settimana sarà Cogne che ci precede in classifica di un punto a farci visita al palazzetto di Lessona, mentre tra quindici giorni si chiuderà con la trasferta a Lasalliano attualmente ultimo a 8 punti, ma capace in questa giornata di rimontare da 0-2 e vincere 3-2 contro Union».

MOLLIFICIO RMI VAL CHISONE - BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-16, 25-22, 27-25

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 3, Lorenzon 2, Silvestrini 14, Caratti 4, Levis 8, Bognetti 1, Biasin n.e, Melotti Rachele 1, Perucca 1, Caramori 2 , Ippolito (L), Fantini (L), Rastello 0. All. Busancano.