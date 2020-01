149 Ragazzi da tutto il piemonte per il Trofeo Botalla di Bielmonte FOTO

Sono 149 i ragazzi arrivati ieri da tutto il Piemonte per il Trofeo Botalla: selezione regionale di slalom speciale in 2 manches valido come selezione regionale per il trofeo Alpe Cimbra (ex Trofeo Topolino) organizzato da Paolo Colombo e lo sci club Bielmonte Oasi Zegna. I ragazzi hanno sciato sulla bella pista gara del Moncerchio di Bielmonte, sotto la supervisione di Claudio Ravetto, ex CT nazionale e ora allenatore fra gli altri di Alex Vinatzer: qui a prepararsi durante le vacanze natalizie per il fantastico terzo posto ottenuto poi in coppa del mondo.

Premiati i primi 10 concorrenti della maschile e Femminile che hanno potuto sciare su una pista preparata impeccabilmente e controllata da guardia porte e soccorso piste. Durante la competizione sono stati presenti naturalmente gli allenatori, ma anche volontari e collaboratori. Oggi si replica con lo slalom gigante in unica manche: trofeo Lauretana e Ermenegildo Zegna.

Per la categoria maschile vince Giacomo Fernando Rej, Sci Club Sestriere, con un tempo totale di 1’,15” e 81/100 punti. Precede per 12/100 Edoardo Simonelli (Les Arnauds) e per 47/100 Pietro Casartelli (Sestriere). Nella top ten entrano anche Leo Josh Catalano (Equipe Limone), Pietro Mazzoleni (Mondolè Ski Team), Edoardo Marchionni (Liberi Tutti), Tomas Deambrogio (Sauze d'Oulx), Emanuele Paisio (Golden Team Ceccarelli), Filippo Mazzia (Mera) e Mattia Faure Caire (Sauze d'Oulx).

Per le Ragazze performance da oro quella di Lara Colturi (del Golden Team Ceccarelli), vince in 1’,12”,52 con 100/ punti. Lara dà 3”,22/100 a Marta D'Angelo (Sestriere) e 3”,25/100 a Ludovica Madiotto (Sauze d'Oulx). Nelle prime dieci ci sono: Anita Ochrymowicz (Sauze d'Oulx), Francesca Migliardi (Valchisone Camillo Passet), Alice Anese (Sestriere), Giulia Genta (Sestriere), Lucia Gillian Ranieri (Sci Club Limone), Martina Ivanov (Golden Team Ceccarelli) e Francesca Busso (Sestriere).