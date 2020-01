Salvini all'attacco di Azzolina: “Copia la tesi di laurea. Vada a casa”. La replica del ministro: “Non ha mai studiato”

"Fare peggio del ministro Fioramonti sembrava impossibile. E invece Azzolina ci stupisce: non solo si schiera contro i precari ma ora scopriamo che copia pure le tesi di laurea. Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa". Queste le parole di Matteo Salvini sulla propria pagina Facebook che, insieme a molti esponenti del Carroccio, ha chiesto oggi a gran voce le dimissioni del neoministro della Scuola Lucia Azzolina, dopo la pubblicazione di un articolo del quotidiano La Repubblica, a firma di Massimo Arcangeli dal titolo “La ministra dell'Istruzione e la tesi copiata dai manuali”.

Il polverone mediatico si è diffuso immediatamente su tutti i giornali e tg nazionali. Accanto al leader della Lega, si sono schierati tra gli altri, il capogruppo della Camera Riccardo Molinari, l'economista e senatore leghista Alberto Bagnai e la deputata biellese Cristina Patelli. Quest'ultima ha chiesto spiegazioni al ministro pentastellato: “Se le accuse di Repubblica di aver plagiato testi altrui e di manuali specialistici nella propria tesi per l’abilitazione a diventare insegnante fossero vere, si dovrebbe dimettere immediatamente. In ogni caso, che venga con urgenza in Parlamento a riferire, perché quanto riportato dal giornale è molto grave”.

La risposta del ministro non si è fatta attendere e, direttamente dal Viaggio della Memoria ad Auschwitz, ha dichiarato ai cronisti: “Non fatevi prendere in giro: non è nè una tesi di laurea, nè un plagio. Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore, d'altra parte non mi stupisce che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis (scuola di specializzazione all'insegnamento secondario). Non ha mai studiato in vita sua e sarebbe strano se le distinguesse".