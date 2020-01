Salute e trasporti, le priorità della Lega nel 2020. Mosca: “Serd sarà trasferito all'ex macello”. E sull'ex ospedale...

“Biella sarà protagonista in Regione e non più piccola provincia periferica dell'impero”. Parola di Michele Mosca, consigliere regionale e segretario provinciale del Carroccio, a margine della conferenza stampa di sabato, alla quale hanno preso parte anche la deputata Cristina Patelli, l'assessore regionale Chiara Caucino e il sindaco di Biella Claudio Corradino.

Salute e trasporti: questi i temi più importanti da affrontare nel corso del 2020, a partire proprio dal vecchio ospedale. “L'idea è far sì che le valutazioni vengano eseguite dagli stessi periti che già hanno condotto una perizia per ridurre i tempi – annuncia Mosca - Prima dell'estate contiamo di avere la stima e la valorizzazione della struttura. Inoltre c'è la possibilità di vendere l'ex ospedale per lotti. Così da cominciare ad alienare le parti più appetibili sotto l'aspetto immobiliare e a fare una prima scrematura arrivando alla riduzione dei volumi e dando una nuova collocazione all'intero complesso”.

Buone notizie arrivano sul futuro del laboratorio analisi di Biella. “Era un impegno che ho assunto in campagna elettorale – precisa Mosca – La situazione si è evoluta per il meglio: infatti, a fronte dell'accordo raggiunto dai direttori delle Asl del quadrante, si prevede una riduzione di 200mila analisi all'anno a Biella, su una cifra totale di 3 milioni. Un buon risultato rispetto a ciò che si era immaginato nella passata giunta ma non basta: per noi il laboratorio analisi è importante perchè si tratta di una struttura nuova e all'avanguardia ed è per questo che martedì andremo in Consiglio regionale con un ordine del giorno per mantenere le cose come stanno, bloccando il trasferimento anche di quelle 200mila analisi”.

Novità importante anche sul Serd di via Delleani. “C'è una soluzione – spiega Mosca – Il servizio sarà trasferito nei locali che ospitano l'ex macello di via Ivrea. Si sta preparando la convenzione, poi si partirà con la progettazione e l'esecuzione dei lavori, che saranno affidati a ditte biellesi. L'impegno finanziario della regione Piemonte sarà di un milione di euro. Un cavallo di battaglia che diventa azione concreta con ricadute evidenti sul territorio a vantaggio dei biellesi”.

Sul tema dei trasporti, è in corso l'ultima fase di progettazione dell'elettrificazione Biella-Santhià. “Al momento i tempi sono rispettati – sottolinea Mosca – e in primavera dovrebbero partire i lavori, salvo intoppi dell'ultimo minuto. Inoltre, sono in atto alcuni ragionamenti sui diretti Biella-Torino e Biella-Milano. A breve verrà presentata una proposta che prevede la presenza di treni che dal nostro capoluogo arriveranno a Torino Lingotto e a Milano, via Santhià”.

Nel corso della conferenza stampa, sono intervenute anche la parlamentare Patelli, che ha enunciato la sua azione di opposizione al Governo Conte II, e l'assessore regionale Chiara Caucino, che ha esposto i punti principali del suo disegno di legge “Allontanamento zero”, in arrivo presto in commissione. “Una proposta – avverte Caucino - che comincia a espandersi in tutta Italia e che punta alla prevenzione, visti i troppi allontanamenti in Piemonte rispetto alla media nazionale”. Infine, come già preannunciato negli scorsi mesi, l'assessore regionale ha confermato la presenza degli Stati Generali del Sociale, in programma a Biella il prossimo ottobre.