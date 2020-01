Flat tax. Pichetto (FI): stretta slitta al 2021. Boccata di ossigeno ma rimane governo nemico Partite Iva

“Possono tirare un sospiro di sollievo mezzo milione di partite Iva che, invece, per colpa delle scelte scellerate del governo nell’ultima legge di Bilancio avrebbero dovuto dire addio ai benefici della flat tax. Invece, grazie a quanto previsto dallo Statuto del contribuente le nuove regole andranno in vigore nel 2021. Si tratta di uno slittamento significativo che eviterà disparità tra contribuenti e l’ennesimo salasso verso i professionisti. Rimane il problema di un governo nemico delle professioni, responsabile della stagnazione in cui è entrata la nostra economia. L’auspicio è che in vista della prossima legge di Bilancio si possa eliminare una norma che esclude dai benefici della flat tax mezzo milione di professionisti”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.