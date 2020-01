Le nozze d'argento del concerto degli auguri degli Alpini

Il concerto degli auguri degli Alpini di Biella taglia il nastro dei 25 anni.

Un'anniversario che è, nel contempo, momento associativo di condivisione dell'attività alpina e di conferma dell’amicizia con il popolo biellese, ed evento con proposte artistico-musicali differenziate.

Il concerto 2020, con il contributo del Comune di Biella, si terrà martedì 14 gennaio, alle 21, con ingresso libero al Teatro Sociale di Biella, e sarà trasmesso in diretta da ReteBiella TV.

Per queste nozze d'argento, lo spettacolo presenterà caratteristiche molto più articolate rispetto al debutto di 25 anni fa. Al centro un taglio musicale sempre più diversificato, con musiche note e meno note, e non solo a carattere alpino, che, per scelta di interpreti e di repertorio, sta raggiungendo di anno in anno consensi crescenti.

Questo il programma dei brani che saranno eseguiti dalla Fanfara Alpina Valle Elvo, diretta dal Maestro Massimo Pellicioli. Nella prima parte Travè, Inno degli Alpini; Lacerenza, Cori in caserma; De Senneville, Ballade pour Adeline; Pucci, Latin band; Limiti, La voce del Silenzio; Marocchi, Perdere l’amore; De Haan, Festa Paesana. Nella seconda, anonimo, Tranta sold; Walters, Trumpets Filigreé; Panceri, Vivo per lei; Sheeran, Perfect; Ruiz, Sway; Graham, You raise me up; Cohen, Hallelujah.

Il concerto della Fanfara Valle Elvo sarà intervallato dagli ospiti della serata, con le esibizioni di Alessandro Barbi al pianoforte, dai cantanti Barbara&Valentina Capizzi, Susanna Maiolani, Federico Saccente e Giuseppe Ferrante, e dalla performance di Simone e Lucrezia dance.

Nell'intervallo la consegna del Premio Liquorificio Rapa all'Alpino dell'anno 2019.