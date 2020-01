"Rina Valé", una nuova associazione culturale per Donato

Giovedì scorso è stata registrata una nuova associazione di promozione sociale che si propone di potenziare l’attività culturale a Donato. Intitolata a Rina Valé, donna a tutto tondo che ha vissuto, lavorato, partecipato alla resistenza e allevato i tre figli nel paese della Valle Elvo, l’associazione ha già pronto un calendario di attività per tutto l’anno. I donatesi che hanno fondato l’associazione sono stati unanimi nella scelta del nome.

D’altronde le finalità espresse nello statuto rispecchiano la vita di Rina Valé, la sua partecipazione attiva alla vita civile e politica della comunità donatese e nazionale, la sua curiosità culturale, la sua disponibilità verso chi le chiedeva aiuto o consiglio, il suo essere donna, madre e moglie consapevole. Il primo appuntamento dell’Associazione culturale “Rina Valé” si svolgerà sabato prossimo, 18 gennaio, alle 17 nella saletta della Caffetteria della Società Operaia di Donato. Verrà presentato il libro ‘Caro giardino prenditi cura di me’ dell’architetto paesaggista novarese Monica Botta, che ha all’attivo healing gardens in tutta Italia.

La scelta di presentare questo libro è dettata anche dal fatto che proprio in questo periodo la Botta sta lavorando al giardino terapeutico per il centro Alzheimer di Mongrando, considerato innovativo per la qualità dei servizi e dei macchinari. Nella conversazione a Donato verrà affiancata da Paola Garbella, direttrice generale del Centro di Mongrando e del Cerino Zegna.

“Ci piace iniziare così la nostra attività - ha detto Beatrice Bongiovanni, eletta presidente dell’associazione – perché dichiara la nostra attenzione alle problematiche sociali e ai modi che oggi esistono, se si vuole, per alleviare le sofferenze e in generale per migliorare la qualità della vita di tutti”. Al termine della presentazione ci sarà un aperitivo insieme. La settimana seguente, sabato 25 gennaio, proprio l’architetto Bongiovanni alimenterà la voglia di viaggi e la curiosità per gli altri popoli con uno dei racconti di viaggio previsti nel calendario di quest’anno. Tema questa volta sarà l’isola caraibica di Cuba, mentre nei prossimi mesi altri relatori parleranno di Bolivia, Etiopia, Fuerteventura.

Per informazioni e per partecipare alla vita dell’associazione: 338 8723388