Piatto: Principio di incendio in frazione Paradosso, paura tra i residenti FOTOGALLERY

Erano da poco passate le 22 di ieri, 11 gennaio, quando un intenso fumo proveniente da una casa, a Piatto in frazione Paradosso, ha messo in allarme i residenti che hanno chiamato in soccorso i Vigili del Fuoco.

Il tempestivo intervento di diverse squadre da Biella e Cossato ha reso possibile fermare le fiamme, originate dalla combustione di materiale che ha surriscaldato caldaia e canna fumaria, in tempi necessari a limitare i danni.

L'apprensione dei residenti è scemata grazie al lavoro competente dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato sino alla completa bonifica dell'impianto e messa in sicurezza dell'abitazione.