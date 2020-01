Morto Orazio Scanzio, il ricordo di Pichetto e di Simonetti

Grave lutto nel mondo politico biellese per l'improvvisa morte di Orazio Scanzio, scomparso oggi all'età di 72 anni, nella sua abitazione di Candelo. Secondo presidente della Provincia di Biella (1999-2004) e vicepresidente dello stesso ente dal 2009 al 2012, Scanzio era anche un appassionato di auto storiche ed è stato protagonista di numerosi raduni in giro per l'Italia. “Era un uomo del fare che ha dedicato la sua vita al territorio – ha confidato l'ex parlamentare della Lega Roberto Simonetti – Un vero amico che ha saputo aiutarmi quando ero presidente”.

Esterrefatto e profondamente addolorato il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto: “Era una persona di grandi ideali e ha combattuto grandi battaglie come il No a Fenice. Da presidente della Provincia ha dato una svolta al Biellese ed era una vera bandiera”.