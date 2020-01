"Ci annoiavamo", giovane gang beccata a distruggere l'interno dell'ex Lanificio Zegna

Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 gennaio, i Carabinieri della Radiomobile di Cossato hanno sorpreso 7 giovani biellesi, un 17enne e sei 18enni, all’interno dell’ex lanificio “Zegna”.

Intorno alle 17, in frazione Fila,un cittadino ha dato l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Biella segnalando del fumo che fuoriusciva da una delle finestre dello stabile. Una pattuglia della Radiomobile di Cossato è stata immediatamente attivata e, arrivata all'ex Lanificio, ha constatato la presenza di una lieve scia di fumo bianco uscire da una finestra. Entrati nell'edificio attraverso una porta antincendio aperta e con evidenti segni di effrazione i militari si sono ritrovati davanti uno scenario disastroso.

Acqua sparsa sul pavimento dei locali attraverso le bocchette antincendio, srotolate e lasciate a terra, estintori abbandonati in ogni angolo dell’edificio e polvere estinguente dispersa a terra e nell’ambiente, la stessa polvere che, fuoriuscita da una finestra, era sembrata fumo. Nella confusione generale, i Carabinieri hanno sorpreso 7 giovani che, tranne uno di loro, sono risultati tutti appena 18enni. Colti in flagranza, hanno cercato di giustificare l'atto alla "noia quotidiana". Inoltre, come se non bastasse, i Carabinieri hanno trovato due dei responsabili in possesso di due camicie confezionate, sottratte da un’area del magazzino ancora adibita a deposito di capi di vestiario.

La giovane gang è stata condotta in Caserma a Cossato. Uno di loro, trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. Tutti e 7 i componenti saranno denunciati per concorso in invasione di terreni ed edifici, danneggiamento e tentato furto.