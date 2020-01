I ragazzi del Liceo Avogadro incontrano Raffaele Micheletti

Incontro con Raffaele Micheletti per gli studenti del Liceo Avogadro di Biella. Giovedì 9 gennaio, su iniziativa del Dirigente Dino Gentile, una selezione di classi del corso scientifico ha incontrato Raffaele Micheletti, nato a Roasio, che ha speso buona parte della propria intensa attività lavorativa in estremo Oriente (Hong Kong e Cina, oltre che, negli anni, in Libia, Iran, Stati Uniti, con tappe in molti altri paesi tra cui addirittura la quasi impenetrabile Corea del Nord), curando le attività commerciali di diverse aziende europee e contribuendo all’apertura di sedi e uffici al di fuori dell’Italia.

Micheletti ha raccontato agli studenti alcune delle proprie esperienze rispondendo poi a diverse domande nel dibattito che ha fatto seguito all’incontro.