Biella: La primaria Cridis coinvolge il quartiere nella lotta all'inquinamento

La classe quinta della scuola primaria "T. G. Cridis" ha partecipato al concorso indetto dall'USR in memoria del provveditore Marco Zanotti "La scuola coinvolge il territorio: progetti di educazione ambientale". I bambini hanno approfondito la tematica dell'ambiente nelle varie discipline, affrontando anche un laboratorio in inglese presso la scuola secondaria "San Francesco d'Assisi"; hanno discusso delle iniziative di Greta Thunberg e hanno partecipato al Friday for Future.

Infine hanno realizzato dei volantini con un elenco di consigli e buone pratiche per salvaguardare il mondo e li hanno portati nei negozi del quartiere e alla scuola dell'Infanzia Cridis chiedendo che venissero condivisi; tutti i negozianti si sono dimostrati partecipativi e accoglienti. I ragazzi sono stati anche ricevuti e lodati dal dirigente e dal vicepreside dell'IIS "Q. Sella" a cui hanno spiegato la loro iniziativa.