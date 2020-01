Alunni di Pralungo primi in Italia al concorso “Scrittori di classe"

Gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Pralungo hanno partecipato al concorso nazionale "Scrittori di classe" (insieme per la scuola Conad) e lo hanno vinto. Hanno sbaragliato una nutrita concorrenza (29 000 scuole iscritte) scrivendo un racconto umoristico ispirato ad uno dei sei temi proposti.

Il modello di riferimento era il noto romanzo di Jeff Kinney, Diario di una schiappa che ha riscosso grande successo tra i giovanissimi tanto da vendere 60 milioni di copie che narra con ironia le vicissitudini di Greg, un undicenne piuttosto imbranato. Il messaggio è quello di imparare ad affrontare i problemi quotidiani con un sorriso e infatti i bambini hanno compreso con il loro lavoro quanto l'umorismo faccia bene alla salute rendendoli resilienti e positivi verso il futuro, capaci di affrontare le difficoltà in modo positivo, senza lasciarsi scoraggiare.

Per ogni tema sono state premiate 4 classi e la quinta di Pralungo, scegliendo la sezione "Viaggi", è con orgoglio una di queste. A coronamento delle loro fatiche potranno scegliere un premio dal catalogo Conad e trascorrere un momento celebrativo in compagnia di un famoso scrittore umoristico, oltre ad avere la grande soddisfazione di vedere pubblicato il proprio racconto, con la loro fotografia, in un libro vero!