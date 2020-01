Montagna: pericolo valanghe in diminuzione

Il tempo stabile e soleggiato in montagna, con temperature miti per il periodo, ha determinato un buon consolidamento del manto nevoso.

Sui versanti soleggiati il manto nevoso presenta croste da fusione e rigelo piuttosto dure che tendono ad ammorbidirsi fino diventare, sotto i 2200-2400m, non portanti nelle ore centrali.

Sui pendii in ombra la neve risulta più eterogenea con lastroni duri da vento alternati a sastrugi e zone erose in quota.

Continuano anche nella giornata di oggi, domenica 12 gennaio, le condizioni di bel tempo in montagna con temperature in rialzo. Il pericolo valanghe sarà in graduale diminuzione, ma nella giornata di oggi sono ancora da attendersi scaricamenti dai versanti più ripidi e più soggetti all'azione del sole.