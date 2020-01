Il Biellese magico e misterioso: Le pratiche magiche e superstiziose dei contadini della Serra per tenere lontano le streghe

In un breve saggio pubblicato nel 1937 sulla “Ilustrazione Biellese”, la celebre etnologa e folklorista Virgina Majoli Faccio descriveva un esorcismo praticato dai contadini a Camburzano e sulla Serra per tener lontane le streghe.

Per esser lasciati in santa pace si doveva “far bollire a mezza notte in punto una ciocca di capelli dello stregato, se è uomo o donna, o un ciuffo di peli se si tratta d’una bestia, unitamente a qualche oggetto che sia stato in stretta vicinanza all’essere “ammascato””.

Era una pratica davvero singolare, ma non l’unica nel mondo popolare superstizioso, spaventato, indifeso e lasciato a sé stesso.

In un raro libro scritto dal farmacista Clemente Rossi e pubblicato nel 1874 vengono infatti rivelati molti altri pregiudizi scaramantici.

Per il progressista ed illuminato autore erano semplici stramberie “derivate da qualche vana ombra la quale scalda fervidamente la immaginosa fantasia del volgo”, terrorizzato da presenze malefiche che credevano mettessero a repentaglio le loro già di per sé difficili vite.

Nel curioso volumetto, frutto, si capisce bene, di esperienze personali, si relaziona con dovizia di particolari sui discorsi che nelle lunghe veglie invernali vedevano contrapposti gli intellettuali di paese (il parroco ed il medico) ai loro compaesani creduloni e, naturalmente, alla fine risultano efficaci i ragionamenti logici, scientifici e culturalmente superiori dei letterati tesi a combattere con ragionamenti ineccepibili e una padronanza piena del linguaggio le tenaci credenze dei loro interlocutori con gli zoccoli ai piedi e per di più parlanti solo in dialetto. Vera “vergogna del secolo illuminato”.

Tutto é bene quel che finisce bene, e la luce del sapere e della conoscenza penentra fra il buio della tenebra boccalona dei contadini.

Questo, almeno, sostiene l’autore Rossi.

Ma, probabilmente, s’illudeva perché se ad alta voce i poveri villici davano ragione ai maggiorenti ‘scuolati’, in cuor loro non rinunciavano affatto alle loro pratiche scaramantiche paganeggianti.

Forte e radicata era infatti la convinzione che il malocchio poteva esere trasmesso “o con lo sguardo, o con carezze o col toccare e coll’esibir da mangiare qualche chicca o leccume, o con altri svariai modi in cui non difettano mai questi esseri scellerati che si godono dell’altrui male, e spesso ce la suonano senza che neppure ce ne avvediamo”.

Nel libro di Rossi si descrive nei dettagli il curioso rituale messo in atto da una contadina per scoprire se un malcapitato era stato colpito dal malocchio. Tre granellini di frumento venivano gettati per tre sere consecutive, dopo il tramonto del sole, in un bicchiere ripieno di purissima acqua e se li si vedeva circondati da bolle d’aria si credeva che fosse stato gettato un sortilegio sulla persona di cui si cercavano possibili negatività. Per conoscere se si stava subendo una qualche infausta malìa si ricorreva anche al singolare rimedio di gettare tre pezzi di carbone, uno dopo l’altro, in una bacinella piena d’acqua e se uno o diversi non restavano sul fondo del recipiente ma galleggiavano sulla superficie si credeva fosse davvero in atto un attacco diabolico.

Si correva subito ai ripari.

Si prendevano i carboni rimasti sul fondo, li si collocavano ai tre lati della camera e li si bagnava con l’acqua rimasta nel contenitore ma per scongiurare il malocchio si preferiva attaccare al collo un sacchetto pieno di sale, nasconderne qualche grano fra le pieghe del vestito oppure gettare sul fuoco una moneta di rame.

La cultura contadina della Serra biellese era immersa in questo mondo di magia e superstizione. Una conoscenza ormai perduta.

