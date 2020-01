Salute e benessere: tutti i benefici dei corsi olistici

Ormai da molti anni le discipline olistiche, di origine asiatica, sono entrate a far parte della vita degli occidentali migliorandone la condizione fisica e mentale, mostrando un nuovo modo di prendersi cura di sé naturale e sostenibile. Lo Yoga e il Pilates sono le discipline più famose, tanto da diventare corsi imprescindibili nel planning di ogni palestra, ma sono soltanto due tra le tante pratiche olistiche.

Le discipline olistiche

Le discipline olistiche non sono semplici corsi di fitness, sono un percorso di crescita personale, un training fisico e mentale che permettono di raggiungere un equilibrio psicofisico e contrastare molti disturbi e patologie di comune diffusione. Il loro nome deriva dal greco e vuole esprimere il concetto di “totalità”, queste pratiche infatti sono concepite per migliorare tutte le sfere della vita di una persona, quella fisica, mentale e il rapporto di se stessi nei confronti della vita. Recandosi presso dei centri olistici è possibile frequentare numerosi corsi tra cui quello di yoga, di posturale, di zen e mindfulness, di bioenergetica e di Qi Gong.

I benefici

La maggior parte dei fastidi che incontriamo nella nostra vita sono somatizzazioni di un problema legato a traumi, emozioni o eccessivo stress. Mal di schiena, dolori articolari, disturbi intestinali, emicrania, insonnia, ansia, attacchi di panico, sono solo alcune dei disturbi che traggono beneficio nella pratica delle discipline olistiche. La vita frenetica e il lavoro eccessivo possono destabilizzare e far perdere il proprio equilibrio, il nostro corpo reagisce mandandoci dei segnali attraverso blocchi emotivi e disturbi fisici. Le pratiche olistiche non sono sostituti della medicina tradizionale ma sono un importante aiuto per raggiungere il benessere ed affrontare la vita con maggiore consapevolezza di sé stessi e minor stress. Intraprendere un percorso olistico è un regalo da fare a sé stessi perché vuol dire:

Eliminare lo stress : discipline come lo Zen e lo Yoga aiutano a rilassare i muscoli e ad allontanare i problemi.

Riequilibrare il corpo : corsi di Qi Gong permettono di ritrovare l’armonia e migliorare la consapevolezza e raggiungere la realizzazione personale.

Aprire la mente : la Bioenergetica risolve i conflitti interiori e i blocchi emotivi, aumentando la capacità di sostenersi nei momenti di difficoltà senza conseguenze negative per corpo e mente.

Imparare dal corpo : le lezioni di Posturale invece aiutano a prendere consapevolezza del proprio corpo, curando i dolori articolari dovuti alla cattiva postura e insegnando a prevenire altri disturbi.

Un percorso personalizzato

A.S.D. 20Olistici offre un’esperienza personalizzata in base alle tue esigenze, per indirizzare ogni persona verso le discipline olistiche più adatte per avviare un percorso di crescita personale e di risoluzione di eventuali problemi. Prima di accedere ai corsi, viene effettuata una consulenza in cui, in modo molto discreto, si parla degli obiettivi che si desidera raggiungere e dei motivi che hanno spinto ad avvicinarsi a queste pratiche.

La consulente consiglierà le attività più adatte e continuerà a seguire il proprio allievo nel suo percorso di miglioramento personale. Le discipline olistiche sono adatte a tutti e portano moltissimi benefici a tutte le età e non è un caso che numerose star del cinema e della musica ne parlano come alleati fondamentali per mantenere il loro benessere in una vita disordinata e piena di impegni.

I massaggi olistici

Le discipline olistiche possono essere affiancate alla pratica di massaggi, specialmente in caso di patologie come artrite, dolori articolari o in situazione di recupero dopo traumi ed infortuni. Esistono molti tipi di massaggi, ciascuno con i suoi benefici e la sua tecnica specifica, tra cui: