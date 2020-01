Anche a Bielmonte la Giornata Nazionale Sicuri con la Neve, Bobbio (CNSAS): “Ripasso per abbattere numero tragedie in montagna”

Gli incidenti in montagna si ripresentano di anno in anno non solo tra gli appassionati di Sci Alpinismo, ma anche tra chi ama sciare in neve fresca, fare escursioni con le ciaspole o su sentieri alle volte ghiacciati. Per cercare di prevenirli e dare i giusti strumenti anche quest’anno torna la Giornata Nazionale Sicuri con la Neve, organizzata dal Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. L’edizione 2020 si svolgerà domenica 19 gennaio, in svariate località italiane, per sensibilizzare e fare prevenzione sugli incidenti tipici della stagione invernale.Ad aderire alla Giornata è anche il Biellese.

La manifestazione inizierà alle 9 al piazzale Due di Bielmonte, lì tutti i partecipanti potranno assistere e partecipare, nel Campo Neve preparato, alle dimostrazioni del Soccorso Alpino Biellese con lezioni teoriche sui pericoli in montagna in ambiente innevato e lezioni pratiche di tecniche di soccorso e uso di attrezzature di auto soccorso. All’evento, aperto a tutti soci e non del CAI, opereranno anche unità cinofile per ricerca dispersi.Con il progetto Sicuri in Montagna il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, il Club Alpino Italiano con il servizio Valanghe Italiano, le scuole di Alpinismo e Scialpinismo, le Commissioni e scuole centrali di Escursionismo, l’Alpinismo Giovanile, il fondo escursionismo, la società Alpinistica FALC, Enti e Amministrazioni che si occupano di montagna promuovono l’iniziativa che mira a prevenire incidenti in montagna che anche nella stagione invernale 2019-2020 ha mietuto vittime e feriti.

“Un ripasso indispensabile quello di domenica prossima – commenta Simone Bobbio di CNSAS Piemonte – per ricordare le regole e il rispetto per la montagna e giocare di prevenzione proprio come dettato nello statuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Questo sembrerebbe essere, a oggi, un inverno più tranquillo rispetto agli scorsi 2 anni nelle montagne Piemontesi, ma gli interventi non mancano: come i 4 ragazzi soccorsi proprio l’altra notte in Val Pellice, o quello di qualche settimana fa con 2 persone disperse scendendo da un rifugio”.