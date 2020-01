A Pralungo installato un punto di ricarica per auto elettriche

Anche a Pralungo è entrata in funzione una centralina per la ricarica delle auto elettriche. La colonnina è stata installata nelle scorse settimane da Enel Sole in piazza Salvo d'Acquisto. “ Si tratta di un progetto a favore della sostenibilità ambientale – spiega il sindaco Raffaella Molino - Va incontro alle esigenze di cittadini e guarda al futuro poiché si ipotizza che, nel futuro prossimo, ci sarà un maggior impiego di auto elettriche. Per una ricarica completa occorrono circa 3 ore e, attraverso un'apposita app si può visualizzare se ci sono già utenti oppure se la colonnina è libera. Presto sarà attivato anche un altro punto di ricarica nella frazione di Sant'Eurosia”.