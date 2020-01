Spazioforma imbattuto ed inarrestabile. Cade anche Crescentino

Spazioforma Biella inizia il suo 2020 come aveva finito il 2019, con una vittoria.

I giocatori di coach Biglia si confermano prima forza del campionato battendo un ECS Crescentino che ha dato del gran filo da torcere, ma che nulla ha potuto contro il cambio di marcia dei banco-arancio avvenuto nel secondo tempo.

In avvio la poca intensità e "garra" dei padroni di casa li aveva fatti sprofondare sino al 10-18, poi i cambi e un secondo quarto difensivamente più accorto ha rimesso le cose a posto mandando le squadre al riposo lungo sul 30-19 per i padroni di casa.

Alla ripresa la zona 3-2 degli ospiti dura poco, scardinata sin da subito dalle incursioni Biellesi che rompono le resistenze dei Vercellesi e scappano via guidati da Sasso, top scorer alla fine con 18 punti.

20-5 è il perentorio parziale del terzo quarto.

Ultimo quarto di gestione e match che si chiude sul 66-51.

Prossimo appuntamento nuovamente fra le mura amiche della Rivetti venerdì prossimo, contro Aosta per la prima di ritorno.



Tabellino

Allione 8, Bernardini 10, Rossetti 4, Mandelli 2, Guiotto, Gagliano 10, Liuni, Finco 11, Sasso 18, Caroli 3