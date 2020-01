La Baraggia illuminata da 872 "lucine", Ysangarda Night Trail a Barbero e Bernardi FOTOGALLERY

Successo riconfermato per l'Ysangarda Night Trail, che si è corsa nel tardo pomeriggio di oggi 11 gennaio, a Candelo. Partenza alle 17,30 per gli iscritti al lungo (19 chilometri) e alle 17,35 per i runners del corto (10 chilometri), tutti riuniti al Palazzetto dell sport. In totale sono stati 872 gli iscritti, di cui 319 sul primo e 553 sul secondo percorso.

Primo al traguardo della 19 chilometri Massimiliano Barbero piantino, che ha chiuso il percorso in 1h08'09". Sul secondo gradino del podio è salito Daniel Borgesa del Valsusa Running Team, che ha tagliato il traguardo 10 secondi dopo Piantino. Al terzo posto Roberto Di Pasquali de La Vetta Running (1h08'24"). Al quarto posto Stefano Craviotto del Trail Running Torino (1h12'35"); quinto Matteo Biolcati Rinaldi della Pietro Micca Biella Running (1h14'27").

Tra le donne, successo di Angelica Bernardi dell'Asd Climb Runners (1h25'41"). In seconda piazza Chiara Cerlini dell'Asd Bognanco (1h28'02"), seguita dalla compagna portacolori della stessa squadra Monica Moia (1h31'01"). Quarta Simona Lo Cane (100x100 Anima Trail, 1h32'36"), quinta Michela Vigna Ton (Avis Ivrea (1h33'34").

Sul percorso da 10 chilometri si è imposto Francesco Guglielmetti, che ha tagliato il traguardo in 37'06". Al secondo posto Vincenzo Scuro (Solvay Solexis, 37'41"). Terzo Lorenzo Gardini (37'47"), seguito in quarta posizione da Lorenzo Guidolin (38'16") e quinto Enrico Alfisi dell'Esprit Fitness Biella (39'16").

In ambito femminile è stata Marica Marinelli a tagliare per prima il traguardo della 10 chilometri, in 46 minuti e 50 secondi. Seconda Susanna Bozzalla Michetto (51'05"); terza Federica Pozzo dell'Atletica Candelo (51'07"). Al quarto posto Milena Foglio Stobbia dell'Olimpia Runners (53'52"), seguita da Eliana Barco (Runners Valbossa Azzate, 54'15").

Tanta soddisfazione per l'organizzatore Paolo Boggio: "Non ci aspettavamo una simile affluenza - racconta - ci ha raggiunto addirittura un pullman carico di runner da Varese". L'ottima organizzazione ha permesso comunque di soddisfare tutti i partecipanti, seguendoli lungo tutto il percorso ben segnalato, e di premiare tutti i finisseur con una medaglia commemorativa.