Edilnol Biella è tempo di Derby in vetta. Al Forum arriva Casale

Filosofie simili incentrate su settore giovanile e oculatezza nella gestione, storie che si incrociano fra ex di lusso e l'indimenticato Gabriele Fioretti e la stessa posizione in classifica. Se uno scrittore avesse voluto immaginarsi uno scenario ideale per una storia di sport non avrebbe saputo fare di meglio.

Domenica alle 18:00 si alzerà al Forum la palla a due di Edilnol Biella - Novipiù Casale.

Qui Biella

Due sconfitte in fila in trasferta che hanno fatto alzare il livello di guardia. Due sconfitte nate in maniera diversa ma che, come Galbiati ha sottolineato, hanno avuto come comune denominatore un nervosismo innaturale per una squadra che sta volando altissima rispetto alle aspettative. Vuoi la voglia di fare bene, e sempre meglio, e dall'altra parte degli avversari che in questo girone di ritorno cercheranno in tutti i modi di fermare la capolista, qualche incidente di percorso è naturale.

La speranza è che Biella arrivi a questo derby affamata di vittoria, consapevole della marcia in più che solo il pubblico del Forum sa dare e da protagonista di un match di cartello che attirerà su di sè le attenzioni di moltissimi addetti ai lavori.

Casale è squadra grossa e fisica, più di Biella - ma anche Torino lo era - ma meno avvezza ai ritmi alti e taglia-fiato che l'Edilnol è capace di mettere in campo.

Il trio Martinoni - Sims (ex di giornata) - Roberts è, potenzialmente, da serie A, e sta guidando la Novipiù in questo campionato per punti segnati e impatto sul gioco.

Biella dal canto suo ha tutto per combattere alla pari ed avere la meglio, sarà sicuramente un match-spot per la lega Due.



Qui Casale

Squadra solida e l'abbiamo detto, è la squadra che cattura più rimbalzi e serve più assist in questo campionato. La lotta sotto le plance sarà quindi ancora più importante del solito e costituirà uno dei fattori determinanti per lo sviluppo del match.

I Rossoblù del Monferrato si presentano al Forum in striscia positiva da 3 match in cui hanno saputo avere la meglio di Agrigento, Roma e Napoli.



La Storia

Gabriele Fioretti. Per Casale un ragazzo di casa, avvicinatosi al Basket con i colori del Monferrato, per Biella il GM della Coppa Italia, diventato grande in fretta con le tinte del Mucrone.

Si godrà dalla prima fila il SUO derby, di vertice, a cinque anni dal suo viaggio altrove. Non lo potremo vedere, ma siamo sicuri ne godrà con una sciarpa rossoblù sulle spalle, così per non scontentare nessuno.