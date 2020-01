I pentastellati biellesi a Ercoli (Lega): "Ecco chi è il nostro 'mezzo' ministro"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Lucia Azzolina: siciliana d'origine e biellese per scelta (ama il nostro territorio quanto e più di noi), due lauree a pieni voti, esperienze lavorative di rilievo, eletta nel M5S per meritocrazia, diversamente da ciò che succede in altri partiti.

Si è impegnata in commissione istruzione cultura e scienza, il suo lavoro è stato premiato prima con la nomina a sottosegretario e ora a ministro.

Quale particolare scatena l'avversione dei colleghi leghisti?

L'impossibilità di additarla come incompetente per il ministero assegnatole o il non saper usare un decespugliatore? Oppure non essere nata a Biella?

Caro Ercoli se non lo direte voi agli studenti, lo faremo noi, lo dice anche la terza regola della fisica: ad ogni azione ne corrisponde un’altra uguale e contraria. Per quanto riguarda l'attivismo di Lucia, ricorda che noi attivisti lo conosciamo meglio di te.

Invitiamo tutti a visitare il nostro sito biella5stelle.it e la nostra pagina Facebook, potranno trovare una carrellata di immagini dei nostri banchetti cui Lucia è sempre stata presente, l'ultimo il 6 gennaio quando è rimasta con noi condividendo il lavoro e il freddo in via Italia, ed era già ministro in pectore!

Riteniamo che gli amministratori locali dovrebbero occuparsi di svolgere al meglio il compito per il quale sono stati eletti, ricordando che in comune a Biella ci sono loro e proprio loro dovrebbero occuparsi di Biella e dei cittadini, magari evitando le gaffe delle quali stanno facendo collezione dal 26 maggio e impegnandosi seriamente. Il sindaco Claudio Corradino cosa ne pensa del suo enfant prodige Ercoli?

Nel caso non se ne fossero accorti li informiamo che la campagna elettorale è finita, è ora di dimostrare quanto valgono come amministratori se ci riescono.

Risponderemo al volantinaggio organizzato dalla Lega davanti le scuole con eventi mirati e rivolti ai ragazzi, al fine di far conoscere l'altra faccia della medaglia, quella che cercano disperatamente di nascondere.

Se la Lega di Biella fosse un partito serio, tutto farebbe, tranne che strumentalizzare gli studenti. Evidentemente dopo essere finita su tutti i giornali nazionali, facendoci vergognare profondamente ha intenzione di continuare sulla medesima strada.

In ultimo, ma non meno importante, ribadire con astio che Lucia Azzolina non sia biellese equivale a manifestare tutta la propria chiusura mentale e ignoranza. Non erano finiti i tempi della Lega Nord? Chissà cosa ne pensa Salvini, lo stesso Salvini che sta provando a colonizzare l’intera Italia, proprio a partire dal Sud!”.

