Class Action per ex funicolare, Benni Possemato: "Io faccia di tolla? Lui solo flatulenza"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell'ex consigliere comunale di Biella, Benito Possemato in relazione alle dichiarazioni del parlamentare Andrea Delmastro. (LEGGI QUI). "Ebbene si, devo ammetterlo, l'avvocato e deputato repubblicano di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro è stato il mio termometro di abilità politica per i miei dieci anni trascorsi nel consiglio comunale di Biella. Ricordo ancora il mio primo ingresso e Palazzo Oropa nel 2009 e le parole sottovoce di un anziano consigliere comunale al mio orecchio: 'stai attento ad Andrea Delmastro, vede rosso ovunque ed è un uomo dalla politica vendicativa'. Io non gli ho creduto perchè nella mia vita le misure dell'uomo le ho sempre volute prendere di persona confrontandomi a viso aperto e con la mia faccia, esattamente come con la nuova funicolare. Ma aveva ragione. La vecchia funicolare era a fine vita tecnica.

La decisione amministrativa per la nuova funicolare fu legittima. La scelta audace. Il mio voto uno su 32. Il bando d'appalto fu regolare. La ditta vincitrice (Maspero), non all'altezza. Punto. Ma la decennale aggressione verbale dell'onorevole Delmastro l'ho appuntata con orgoglio sul mio petto e ne ho ormai una coperta un po' come quei vecchi generali sovietici vittoriosi sul Don contro le truppe naziste e tempestati poi di medaglie lucenti e più a Delmastro saliva la bile alla bocca nel dibattito consiliare e più intuivo che ero nella giusta direzione amministrativa. Quindi i suoi attacchi verbali per me non sono mai stati un problema, una energica strofinata di carta igienica sul posto giusto e via, dimenticavo tutto, dai lazzi sul mio nome, al Possemato 'bipolare' per finire al più recente 'faccia di tolla di Possemato', erano poi le sue urla a farmi capire che avevo toccato il nervo esatto ed ero politicamente efficace.Quando l'hanno miracolato a Roma solo grazie ai voti della Lega Nord, in Comune mi son sentito un po' perso perchè partiva il mio maestro al contrario, da qui ho capito che a questo punto la class action o l'azione legale nei confronti di Maspero sia la via giusta. Il resto sono solo le flatulenze di un disonorevole".