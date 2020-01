I consigli del fine settimana: Mostre, enogastronomia, outdoor e sport

MOSTRE

- MOSTRA: STATI DI GRAZIA

Orario: dalle 16 alle 19

Biella, Galleria Silvy Bassanese, via G. Galilei 45

- MOSTRE: L'ALTRA MACCHINA. UN INDUSTRIALE BIELLESE E L'AFFERMAZIONEDELLA FOTOGRAFIA IN ITALIA E PREMIO FEDERICO MAGGIA 2019

Biella, Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10

- XXI EDIZIONE DI ARTE AL CENTRO DI UNA TRASFORMAZIONE SOCIALE RESPONSABILE

Cittadellarte, Via Serralunga 27 Biella

- MOSTRE: III EDIZIONE DI VIAGGIO. ORIZZONTI, FRONTIERE, GENERAZIONI

Biella Piazzo, Palazzi Ferrero, La Marmora e Gromo Losa

- MOSTRA: III EDIZIONE DI VIAGGIO. ORIZZONTI, FRONTIERE, GENERAZIONI: MASSERANO

Masserano, Palazzo dei Principi

- MOSTRA: III EDIZIONE DI VIAGGIO. ORIZZONTI, FRONTIERE, GENERAZIONI: PETTINENGO

Pettinengo, Pacefuturo, Villa Piazzo

- MOSTRE DI BIELLA RITRATTO DI UNA CITTÀ FABBRICA

Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto

- MOSTRE DI BIELLA RITRATTO DI UNA CITTÀ FABBRICA

Biella, Cgil Camera del Lavoro, via La Marmora 4

- MOSTRE DI BIELLA RITRATTO DI UNA CITTÀ FABBRICA

Biella, Fondazione Sella, via Corradino Sella 10

- MOSTRE DI BIELLA RITRATTO DI UNA CITTÀ FABBRICA

Biella, Spazio Cultura Fondazione CRBiella

- MOSTRA: LA FORMA DELLE NUVOLE

Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25

- PRESEPIO DELLE MIGRAZIONI

Pettinengo, canton Gurgo, Chiesa dei Santi Grato ed Eusebio

- M OSTRA FOTOGRAFICA: BIELLA, CASA SARDEGNA

Biella, Circolo Su Nuraghe, via Galileo Galilei 11

Santuario di Oropa

ARTE E CULTURA

- LABORATORIO GRATUITO DI ANALISI FILMICA: E ADESSO PARLIAMO DI CINEMA VOL. IV

Orario: dalle 18.30 alle 20

Cossato, Villa Ranzoni Sala Eventi "Giuliana Pizzaguerra"

- 32^ EDIZIONE DEL PRESEPE GIGANTE DI MARCHETTO

Orario: dalle 10 alle 22

Valdilana, Mosso

- PRESEPE MECCANICO DI CALLABIANA

Callabiana

- OLTRE I CONFINI DEL VIAGGIO: L'UOMO E LA LUNA

Orario: 21

Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25

- BIELLA TRAD: DUO VARGOZ

Orario: dalle 16

Mongrando, PoliMongrando, via Enrico Giovanni 3

- XXVI CICLO DI SU NURAGHE FILM: THE WASH - WARLORDS

Orario: 21

Biella, Circolo Su Nuraghe, via Galileo Galilei 11

- RASSEGNA FAMIGLIE A TEATRO: DI SEGNO IN SEGNO

Orario: 16.30

Biella, Teatro Sociale Villani, piazza Martiri della Libertà

- MUSICARTE: LA SALA DELL'ALCOVA

Orario: dalle 16 alle 17

Biella Piazzo, Palazzo La Marmora

- 43^ STAGIONE CONCERTISTICA ACCADEMIA PEROSI: QUARTETTO CARAVAGGIO

Biella Piazzo, Accademia Perosi, Palazzo Gromo Losa

- GRAN BALLO SETTECENTESCO ALLA REGGIA

Orario: dalle 14.30

Masserano, via Roma 188

OUTDOOR E SPORT

- NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2019/20: PISTA DI PATTINAGGIO

Biella, vicinanze Battistero

- WINTER BIELMONTE KIDS

Bielmonte, Oasi Zegna

- ESCURSIONI CON LA LUNA PIENA

Bielmonte

CINEMA

Cinema Mazzini

Sala 1

-HAMMAMET

Sabato Ore: 19:45 – 22:15

Domenica Ore: 16:00 – 19:45 – 22:15

Sala 2

- JUMANJI: THE NEXT LEVEL

Sabato ore: 19:45 – 22:15

Domenica ore: 16:00 - 19:45 – 22:15

Sala 3

- PICCOLE DONNE

Sabato ore: 19:45 – 22:15

Domenica ore: 16:00 – 19:45 – 22:15

Cinema Odeon

-TOLO TOLO

Sabato ore: 19:00 – 22:30

Domenica ore: 16:00 – 19:00 – 22:30

Cinema Impero

- PINOCCHIO

Sabato ore: 19:45 – 22:15

Domenica ore: 16.00 –19:45 – 22:30

Cinema Verdi

- SORRY WE MISSED YOU

Sabato Ore: 18.00 – 20.00 – 22.00

Domenica Ore: 16.00 – 18.00 – 20.00 – 22.30

- THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA

Sabato Ore: 18.15 –22.15

Domenica Ore: 16.15 –20.15

- LA DEA FOTUNA

Sabato Ore: 20.15

Domenica Ore: 18.15 – 22.15

Cinema Giletti

- FROZEN 2 Sabato Ore: 21.00 Domenica Ore: 16.00 – 18.30