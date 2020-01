"Creators - The Past" pronto al debutto: Il 19 marzo l'uscita nelle sale italiane

È ufficiale: il 19 marzo, in tutte le sale italiane e anche a Biella, uscirà il film di Piergiuseppe Zaia, "Creators - The Past". Ad affermarlo lo stesso regista eporediese che, molto soddisfatto dopo aver chiuso tutti i contratti con le sale cinematografiche, con trepidazione e un po' di emozione ha dato la notizia in anteprima.

A 9 giugno 2019, al Museo Interattivo del Cinema di Milano, è stato presentato il teaser dell'opera, diretta da Zaia e scritta a quattro mani con Eleonora Fani, in occasione della prima assoluta del festival Oltre lo Specchio, che proprio in quei giorni ha ospitato incontri, tavole rotonde e proiezioni di film di 25 paesi e 4 continenti, compresi numerosi luoghi del Biellese (il Ricetto di Candelo, la Serra e il Brich di Zumaglia).

La trama del film (un mix tra fantasy e fantascienza) vede al centro della storia un imponente allineamento galattico che porterà cambiamenti e conseguenze più o meno gravi nell'ordine naturale dell'universo, guidato da otto dei, chiamati appunto Creators. Membri di un consiglio galattico e capeggiati da Lord Oghma (interpretato da William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek), si riuniscono per discutere di ciò che accadrà di lì a poco ma un incidente inaspettato minaccia l'equilibrio prestabilito, scatenando una corsa contro il tempo. Del cast fanno parte anche il divo francese Gerard Depardieu e la star inglese Bruce Payne, affiancati da Marc Fiorini, Jennifer Mischiati e PelleK.

