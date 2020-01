Non sono note le condizioni del conducente che nelle prime ore di questa mattina, 11 gennaio, ha perso il controllo della propria auto finendo contro alcuni contatori del gas. L'episodio è accaduto a Gaglianico, all'incrocio tra strada Trossi e via Gramsci. Ad occuparsi di rilievi e viabilità sono stati i carabinieri, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'impianto e la zona.