Biellese in lutto per Davide Giromini, parrucchiere di 52 anni

Si è spento a causa di un male incurabile Davide Giromini, 52enne parrucchiere e titolare del salone in via San Filippo, a Biella. La sua scomparsa ha lasciato senza parole le numerose persone che lo conoscevano e che in queste ore stanno lasciando messaggi in suo ricordo sui social. Davide lascia la mamma Isabella, i due fratelli Fabrizio e Daniele, Rosita e Simone. L'ultimo saluto verrà celebrato alle 10,45 di lunedì 13 gennaio nella chiesa di San Filippo. La sua salma verrà poi cremata.