Biella Chiavazza, cinghiale recuperato e liberato nei boschi FOTO

Aggiornamento delle 16:

L'ungulato è stato recuperato meno di un'ora fa dai tecnici del Nucleo recupero animali selvatici del Coordinamento territoriale di Protezione Civile. Con una grossa gabbia il cinghiale è stato catturato e portato nei boschi senza il bisogno di abbatterlo. L'intervento è durato parecchie ore a causa della posizione dell'animale, che con successo gli uomini del Nucleo hanno recuperato senza ferirlo.

Ore 13:

Sono ancora in corso le operazioni di recupero di un cinghiale finito all'interno del cortile di un'abitazione di via Gioberti, a Chiavazza. Ad intervenire i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che stanno valutando come agire al meglio per non ferire l'animale e, allo stesso tempo, mantenere l'incolumità di bambini e adulti residenti in zona. Seguiranno aggiornamenti.