Il vescovo Roberto Farinella è Gran Ufficiale del Santo Sepolcro FOTOGALLERY

Sancire un legame con i cristiani della Terra Santa per aiutarli a vivere la fede e le opere di carità. È questo il ruolo di Gran Ufficiale che il Cavalierato dell'ordine Equestre del Santo Sepolcro ha affidato oggi, 11 gennaio, al vescovo di Biella Roberta Farinella. La cerimonia ufficiale si è svolta nel pomeriggio a partire dalle 16 con i festeggiamenti nei saloni del Seminario Vescovile per poi proseguire al Duomo, per l'occasione gremito di fedeli. Seduti tra i banchi della cattedrale anche il sindaco Claudio Corradino, l'assessore Barbara Greggio e il consigliere Alessio Ercoli. Qui monsignor Vincenzo Malvestiti ha presieduto il Solenne Pontificale insieme al vescovo e ai sacerdoti della parrocchia della città.