Attestato di 3° livello a 4 Tutor di Biella Cresce

Quattro tutor di Biella Cresce hanno conseguito l’attestato di terzo livello in Psicologia dell'apprendimento della matematica. Si tratta di Valeria Rosso, Rodolfo Cavaliere, Elisa Cricrí e Benedetta Zaramella, che hanno discusso le loro tesi al termine del corso coordinato dalla professoressa Daniela Lucangeli e organizzato dal Cnis Padova che si svolge ogni anno dal 2 al 6 gennaio a Nevegal, in provincia di Belluno.

Valeria Rosso e Rodolfo Cavaliere hanno portato una tesi dal titolo 'Biella Cresce con la matematica. Un modello di coinvolgimento territoriale per il potenziamento delle abilità di calcolo attraverso il gioco'. Mostra come l’associazione di cui sono fondatori ha saputo diventare leader di un cambiamento che ha coinvolto aziende ed enti del territorio in un progetto che in 2 anni ha interessato dodici classi di seconda primaria e ha toccato indirettamente migliaia di bambini del Biellese.

Elisa Cricrí e Benedetta Zaramella hanno invece discusso una tesi dal titolo 'Il progetto di Biella Cresce nelle scuole: l’esperienza in due classi del biellese'. Le tutor si sono concentrate sui risultati ottenuti con i potenziamenti in due classi che hanno seguito direttamente, evidenziando come il lavoro di Biella Cresce abbia aiutato i bimbi a migliorare le loro prestazioni e a collegare emozioni positive all’apprendimento.

Al termine della discussione delle due tesi la professoressa Daniela Lucangeli, prorettore dell’Università di Padova, presidente Cnis e direttore scientifico di Polo Apprendimento, ha dichiarato: “Biella Cresce è riuscita a fare la differenza nel suo territorio. Il Biellese e le sue aziende sono un esempio che invito a comprendere e replicare”.

Le tesi sono visibili al consultabili alla pagina biellacresce.it/chi-siamo cliccando sul pulsante vicino all’autore della tesi.