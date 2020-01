Sandigliano festeggia Sant'Antonio Abate

Al via la 41esima festa di Sant'Antonio Abate a Sandigliano. Si parte alle 9 di domenica 12 gennaio con il ritrovo nel piazzale del Relais Santo Stefano, per poi gustare il rinfresco offerto dalle priore Anna e Gloria con l'accompagnamento della banda musicale Giuseppe Verdi. La sfilata di mezzi agricoli, cavalli e animali fino alla chiesa del paese prenderà il via alle 10,15 per poi lasciare spazio alla benedizione e alla messa di ringraziamento. A seguire, l'omaggio floreale dedicato agli agricoltori defunti. La giornata si concluderà con il pranzo al Relais Cascina Era di via Casale.