Teens Cossato, prima sfida del 2020 per la capolista

Il Fanton Teens Cossato torna in campo dopo l’anno sosta natalizia. Domenica alle 15,30 al Pala BonPrix di Biella la squadra di coach Gianpiero Bertetti affronterà San Mauro, team esperto che vale più dell’attuale classifica. Capitan Murta e compagni vogliono iniziare il nuovo anno con una vittoria, per riscattare il brutto ko dello scorso 21 dicembre in casa del Cus Torino e per consolidare la leadership in classifica. Il Teens è primo con 4 punti di vantaggio su Cuneo e Arona e affronterà proprio Arona in trasferta nell'ultimo turno del girone di andata venerdì 17 gennaio.

«Vogliamo chiudere la prima parte di stagione nel migliore dei modi» dice coach Gianpiero Bertetti. «Spero che la sconfitta contro il Cus sia servita ai ragazzi per capire che nessun avversario ci regalerà nulla da qui alla fine. Siamo primi, ma se vogliamo restare in vetta dobbiamo mettere in campo la massima concentrazione, umiltà e desiderio in ogni partita».

San Mauro è dodicesima in classifica con cinque vittorie e otto sconfitte, ma è una squadra esperta e da non sottovalutare: ha subito sei sconfitte con un margine tra 2 e 7 punti ed è stata capace di battere la vice capolista Arona in trasferta e le quotate Saluzzo (+29) e Rivarolo (+16).