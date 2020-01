Special Olympics invernali ad Alagna: ragazzi attesi da tutto il Piemonte

Come nel 2018 tornano ad Alagna gli Special Olympics invernali concentrati nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio. I Play the Games prevedono le discese del Wold e la pista di fondo ad Alagna ospiteranno nuovamente i giochi regionali invernali che coinvolgono atleti con disabilità intellettiva.

Sci alpino, snowboard, sci nordico e corsa con racchette da neve saranno le discipline praticate dai ragazzi. Ma nel programma non mancheranno intensi momenti di divertimento. Perché è soprattutto questo lo spirito dell'iniziativa, che unisce sport all'aria aperta, condivisione e che coinvolge tutto il paese.

Sabato 18 gennaio alle 12,30 si terrà la cerimonia di apertura allo chalet di Riva Valdobbia, poi al via le gare con lo sci nordico e la corsa racchette da neve nell'area dello chalet, mentre sci alpino e snowboard si terranno al Wold. Le prove proseguiranno per tutto il pomeriggio. Alla sera cena al palazzetto dello sport e alle 21 cerimonia con sfilata e fiaccolata dall'uscita del palazzetto lungo le vie del centro. In piazza Regina Margherita sarà acceso il braciere con musica per tutti.

Domenica mattina si torna in pista con le gare che ripartiranno alle 9 sempre divise tra Riva Valdobbia e il Wold. Alle 12 prevista la premiazione nella pista di fondo di Riva Valdobba, a seguire il pranzo al palazzetto i saluti e la partenza delle delegazioni attese da tutto il Piemonte.