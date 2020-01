Rugby: riprende il Campionato di Serie A, Biella in trasferta a Parabiago

Domenica 12 gennaio riprende, dopo la pausa natalizia, il campionato di Serie A. Biella Rugby affronterà il 9° turno in trasferta, sul campo di Parabiago. I gialloverdi si erano congedati dal pubblico amico in dicembre, regalando l’emozionante vittoria 32-29 contro Accademia Ivan Francescato, un successo ottenuto con grande fatica e altrettanta lucidità.

Una vera e propria impresa: Biella è stata infatti l’unica squadra quest’anno in grado di superare gli atleti scelti Fir a campionato inoltrato. Opera compiuta anche da Settimo Torino, ma alla prima giornata, quando normalmente i reparti dei potenziali Azzurrini non sono ancora adeguatamente organizzati. Con la soddisfazione e la responsabilità di chi occupa il secondo scalino del podio, i ragazzi di Birchall e Shelford, hanno ripreso ad allenarsi duramente in palestra e sul campo per preparare al meglio l’impegno di domenica.

Rugby Parabiago in ottobre, si è presentato al nastro di partenza dichiarando di accarezzare il sogno Top 12 e i presupposti c’erano tutti: squadra strutturata e atleti di calibro. Poi però ha dovuto fare i conti con una lunga serie di infortuni che li ha costretti a ridimensionare le aspettative. L’ultima vittoria ottenuta dai prossimi avversari di Pellanda e compagni, risale al quarto turno contro Cus Genova in trasferta. Seguono una serie di quattro sconfitte consecutive, l’ultima rimediata sul campo di Recco con un solo punto di differenza. Una certezza: la lunga pausa avrà favorito la guarigione di molti e il desiderio di invertire la lunga serie negativa sarà alle stelle. Dall’archivio, nella stagione 2018/2019, Parabiago aveva vinto contro Biella nel girone di andata 26-24 per poi capitolare in quello di ritorno 33-31.

Con i piedi sempre ben saldi a terra, l’head coachAldo Birchallnon si scompone: “Abbiamo lasciato liberi i ragazzi durante le feste, ma ad ognuno è stato affidato un lavoro personalizzato da svolgere nel tempo libero, da giovedì scorso (2 gennaio n.d.r.) l’attività è ripresa a pieni regimi. La posizione che occupano in classifica i nostri prossimi avversari non rende giustizia alla bontà della squadra. Un po’ di partite non sono andate secondo le loro aspettative, ma le soste lunghe come quella che abbiamo appena affrontato, possono fare la differenza, come è stato per noi l’anno scorso. Tornando a Parabiago, hanno un buon gioco nel quale tutti vengono coinvolti, sono bravi a dare continuità diretta nell’offload e atleti di grande esperienza che possono fare la differenza. Dovremo stare molto attenti. Sono certo che daranno tutto per tirarsi fuori dalla loro situazione e questo vuole dire che noi dovremo giocare come sappiamo fare. Dovremo trovare continuità dopo il successo con Accademia e dobbiamo essere consapevoli che se daremo anche solo qualcosa in meno rispetto all’ultima gara giocata, domenica per noi sarà una giornata molto lunga. Se con Accademia siamo riusciti a ribaltare un 19-6 giocando in maniera lucida e determinata su un campo che agevolava senza dubbio la velocità dei nostri avversari, ce la possiamo fare con tutti. Rispettando i nostri avversari, preparando la partita bene, ma soprattutto entrando in campo con la giusta motivazione ed il giusto carico emotivo”.

Kick off alle 14.30. Diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977.

Gabriele Leveratto

Per Gabriele Leveratto, atleta gialloverde dal 2018, si conclude oggi il primo raduno dell’anno con l’Italseven che è iniziato a Parma il 7 gennaio scorso. Il raduno serve alla preparazione del World Rugby Sevens Challenger Series, competizione che prenderà il via nel mese di febbraio in Sudafrica. La Selezione Seven tornerà a radunarsi il 13 gennaio a Napoli per uno stage congiunto con le rappresentative Seven di Germania e Spagna. Il nostro Leveratto risulta convocato anche per il raduno di Napoli. Leveratto e Jona Motta sono gli unici due giocatori selezionati a giocare nel campionato di Serie A, tutti gli altri provengono dal Top 12.

Serie A – Rd. 9. 12.1.20:Cus Torino – Settimo Torino; Amatori Alghero – I Centurioni; Cus Genova – Rugby Milano; Rugby Parabiago – Biella Rugby; Acc. Naz. I. Francescato – Pro Recco.

Classifica: Acc. Naz. I. Francescato e Settimo Torino punti 32; Biella Rugby 30; Pro Recco 27; Cus Ad Maiora Torino 25; Parabiago 19; Rugby Milano 18; Cus Genova e Amatori Alghero 6; I Centurioni 2.

Il weekend Gialloverde

SERIE A Femminile - 12 gennaio Biella Rugby vs Parabiagoalle alle 14.30;

UNDER 18 - 12 gennaio Parabiago vs Biella Rugby alle 14.30;

UNDER 16 - 11 gennaio Biella Rugby vs Cus Genova alle 15.30;

OLD - 11 gennaio Biella Rugby vs Seregno Rugby alle 12.30.